Musikschule Wertingen: Auf der Zusaminsel küsst einen die Muse

Die Volksmusikgruppe „Vierklang“ aus der Musikschule Wertingen und der Dichter Gerhard Burkard aus Buttenwiesen sind am Sonntag, 13. September 2020 ab 11.30 Uhr bei der Konzertreihe von Kulturreferent Dr. Frieder Brändle im griechischen Restaurant Limani auf der Zusaminsel in Wertingen zu Gast.

Herausragende Persönlichkeit

Während einer gemeinsamen Bildungsreise lernte der Wertinger Musikervor Jahren den Pädagogen und Dichteraus Unterthürheim kennen. Seit dieser Zeit kreuzen sich bisweilen ihre Wege und der inzwischen pensionierte Pädagoge aus Unterthürheim überrascht immer wieder durch seine vielfältigen und in die „Tiefe“ gehenden Talente für Literatur, Kunst, Natur, Geschichte, Philosophie, Religion und spezielle Reiseziele. Die erneute Begegnung während einer Vernissage und der dort mögliche Gedankenaustausch brachte die Idee hervor, das Musikalische von Lipp und das Literarische von Burkard zu vereinen und für Menschen mit ähnlichen Interessen eine schöne Veranstaltung anzubieten. In geselliger Runde und bei herrlichem Sonnenschein machten beide Protagonisten nun konkrete Pläne und wollen diese bei einer musikalischen und literarischen Matinee, amvon 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr (bei gutem Wetter) im Rahmen der Veranstaltungen auf der Zusaminsel/Limani umsetzen.(Klarinetten),(Akkordeon) und(Bass) musizieren als „Vierklang“ traditionelle und aktuelle Volksmusik. Gerhard Burkard (Dichter) verbindet die musikalischen Beiträge mit humorvoller, witziger und hintergründiger Lyrik und Moderation. „Gerhard Burkard gehört für mich zu den herausragenden Persönlichkeiten in der Region und kaum eine Unterhaltung hat mir in den letzten Jahren so viel Freude gemacht, wie die ergiebigen Gespräche, mit dem in unserer Heimat tief und fest verwurzelten Unterthürheimer Urgestein und kulturellen Kosmos“ erklärt der Musiker Lipp in seiner Begeisterung für diesen hoch geschätzten, verehrten und besonderen Menschen. Der inzwischen in Buchform (Zwischensumme) erschienene Dichter versteht es, mit offenen Ohren und geschärften Blicken besondere Situationen einzufangen und literarisch umzusetzen. Für Manfred-Andreas Lipp sind Gedichte, Verse, Lyrik und Liedtexte die kompakte Form Gefühle, Eindrücke, Wissen, Humor und Erkenntnisse zu bündeln. Gerhard Burkard: „Von der Muse wird nur der geküsst, der Muse hat!“