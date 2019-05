Kirchenkonzert der Streicherakademie Wertingen und des KuK Wertingen

Schüler der Violin- und Violoncelloklasse der Streicherakademie und der Klavierklasse des KuK Wertingen zeigen ihr Können

Werke für Violine, Violoncello und Klavier werden junge Musikerinnen und Musiker am Samstag, 1. Juni in der Kirche St. Martin Wertingen vortragen. Das Vorspiel der Streicherakademie Wertingen, Violinklasse Alfons Puschej und der Violoncelloklasse Athanassia Teliou sowie der Klavierklasse Ursula Maria Echl vom KuK Wertingen, beginnt um 19 Uhr.Zu hören sein werden Lieder für Violine aus Russland, Werke von Oskar Rieding und Tristan Schulze sowie Ausschnitte aus den „Vier Jahreszeiten“ für Violine von Antonio Vivaldi. Das berühmte Prélude aus der Suite für Violoncello in G-Dur von Johann Sebastian Bach wird von Marius Vogler konzertiert werden. Mit romantischen Klavierstücke und berühmten Sinfonien werden Schülerinnen und Schülern der Klavierklasse Ursula Maria Echl vom KuK Kunstkanals Wertingen die Kirche St. Martin zum Klingen bringen.Das Streichorchester der Streicherakademie Wertingen lädt musikalisch zu einer musikalischen Reise um die Welt mit Ursula Maria Echl am Klavier ein. Der Eintritt ist frei.