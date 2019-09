Generation 60plus - Dankbar lebt sichs besser

„Dankeschön“

WER – Dankbarkeit macht alles anders!

Mehrgenerationenhaus – Generation 60plus



Unter dem Motto „Dankbar sein“ findet am Mittwoch den 23. Oktober 2019 in den Räumen des Mehrgenerationenhauses Wertingen (Fritz-Sauter-Straße 10) ein Nachmittag für die Generation 60plus statt. Beginn ist um 15 Uhr. Eingeladen sind Frauen und Männer, die 60 Jahre und älter sind. Nach Kaffee, Tee und Gebackenem geht es um das Thema „Dankbarkeit macht alles anders!“.

Zum Thema: Es geht um Dankbarkeit im Leben und einen dankbaren Lebensstil. Es geht um Fragen wie: Was bedeutet es dankbar zu sein? Habe ich mehr vom Leben, wenn ich dankbar bin? Wie hängen Dankbarkeit und Zufriedenheit zusammen? Wie kann ich einen dankbaren Lebensstil entwickeln?

Der Referent: Pastor Heinz Weickel aus Ingolstadt ist 60plus, hat vier Kinder und mehrere Enkelkinder. Er berichtet auch aus seinem reichen Schatz an Lebenserfahrungen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Veranstalter ist die Freie evangelische Gemeinde Wertingen. Informationen unter 09074-958283 und www.wertingen.feg.de