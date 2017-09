Konzert 23.09.17 Gasthaus zur Tenne : Phantastische Band : Taktlos, Rock-Soul-Blues

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 23 .09.17 spielt die phantastische Band „ Taktlos“

Konzertbeginn : 21 Uhr.

Einlass: 19 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten









Taktlos - Auftritte sind selten aber dafür heftig. Die Rock-Soul-Blues Kombo besteht aus Elke Scheifele am Saxophon,

W.D. Mechler an den Drums, Klaus Schwarzer (aus Degersen) am Bass, Lothar Busch an Gitarre und Gesang, Friedhelm Gauer

an Gitarre und Gesang und Christoph Knop an den Keyboards.

Songs von Huey Lewis, Mitch Ryder, Randy Newman, Joe Cocker, Paul Carrack, Tony Joe White, Keb Mo, Eric Clapton, B.B.King

und vielen mehr stehen auf dem Programm.