Gasthaus zur Tenne:Konzert 18.01.20. Die Band : MABOO zu Gast

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 18.01.20 spielt die Band „ MABOO“

Konzertbeginn : 21 Uhr. Einlass: 19 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten





Vielseitigkeit ist Programm: Seit über zwei Jahrzehnten sorgt das hannoversche Sextett MABOO für beste musikalische Unterhaltung auf kleinen und größeren Bühnen. Die gut aufeinander eingespielten und vielseitigen Musiker bieten ein ungewöhnlich breit gefächertes und abwechslungsreiches Programm mit Soul, Latin, Blues und Pop-Rock der letzten Jahrzehnte - vieles in eigenen Arrangements. Musik mit hohem Wiedererkennungspotenzial – da kommen im Publikum alle auf ihre Kosten, Tänzer wie Zuhörer.



Viele Bands sind froh, wenn Sie einen guten Sänger haben. MABOO hat gleich zwei davon: Katrin Lorenz und Ingo Mennerich sind zwei vielseitige Gesangssolisten, die auch im Duett mitreißend harmonieren. Und das nicht nur englischsprachig. Carsten Loll (Schlagzeug) und Hannes Koch (Bass) sorgen für das solide und groovige Fundament. Wolfgang Franzke (Keyboard, Gesang) begeistert durch mitreißende Rhythmik und virtuoses Improvisationstalent. Ulli Meißner (Gitarre) setzt mit differenzierter Begleitung und klangfarbigen Soli immer wieder überraschende Akzente.



Auszug aus dem Repertoire: Die Zuhörer erwartet ein umfangreicher Mix aus Soul (Commitments, Randy Crawford, Crusaders, Gloria Gaynor) und Latin (Santana, Gloria Estefan) bis zu Pop-Rock (Alannah Myles, Mike & The Mechanics, Joe Cocker, Bryan Adams, Klaus Lage, NEK), kurzen Ausflügen in die 1960er-Jahre (Beatles, Stones) und vieles mehr.



Mehr Infos auf der Homepage der Band:



www.maboo.band