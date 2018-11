Gasthaus zur Tenne: 24.11.18. Sonderkonzert der Extraklasse

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Flenter & Knop mit Band Wiegenlieder, Waisen und Krakeeler 2.0 Die neue Tom Waits-Revue



Tom Waits ist ein Geschichtenerzähler. Seine im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdigen Gestalten vom Straßenrand, die Verlierer, Waisen und Jahrmarkt-Krakeeler tummeln sich im Waits’schen Universum zu absurd-zuckersüßen Melodien. Waits ist ein begnadeter Sammler skurriler Anekdoten, die er gern in seinen Konzerten und Interviews zum Besten gibt, wobei der Wahrheitsgehalt seiner Erzählungen bisweilen arg anzuzweifeln ist. Wir heften uns an die Fersen Tom Waits’ in einem einzigartigen Abend voller poetischer Grotesken mit Texten und vor allem großartiger Musik.

Im Wechsel mit den Geschichten, kurzen Texten oder einem Gedicht kommen Songs wie Downtown Train, Tom Trauberts Blues, Make it rain, San Diego Serenade, Chicago, Misery is the river of the world u.v.m. zu Gehör. Wir geben der eigenen Interpretation auch mit Anleihen an Interpretationen anderer viel Raum. Es handelt sich also nicht um eine Tom Waits Coverband. "Wiegenlieder, Waisen und Krakeeler 2.0" heißt, dass dieses bereits unser zweites Programm mit Songs und Texten ist von Tom Waits ist.





Kersten Flenter performt die Texte, hat sie übersetzt, bearbeitet und entwickelt die Ideen. Auch musikalisch ist er dabei, an der Banjolele, der Fluchdose oder an der Gitarre.

Kersten ist Autor und Bühnenpoet mit zahlreichen Veröffentlichungen. Nicht nur auf literarischen, sondern auch auf Comedy- und Kabarettbühnen in ganz Deutschland ist er zu

Hause. Mehr über Kersten: www.flenter.de Christoph Knop singt die Waits’schen Songs am Piano oder an der Gitarre. Christoph ist Liedermacher und Musiker. In den letzten Jahren sind viele eigene Songs entstanden. Sowohl in der Rock- und Bluesecke ist er zu Hause, sein Faible für Jazz, Swing und Folk hilft ihm bei der Interpretation der Waits’schen Songs, wobei er nicht versucht, den Meister zu kopieren.

Mehr über Christoph: www.chknop.de





Elke Scheifele spielt das Saxophon. Boris Eisenberg am Kontrabass und Peter Lomba am Schlagzeug bilden die Rhythmusgruppe. Eintritt: 10€

Einlass: 19 Uhr 30

Beginn: 20 Uhr 30