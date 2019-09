Gasthaus zur Tenne. 21 9.19. Rock At The Finest. Band: Megaperl zu Gast

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 21.09.19 spielt die Band „ megaperl“

Konzertbeginn : 21 Uhr.

Einlass: 19 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten





megaperl – klingt gut Die Welt ist sehr schnelllebig geworden. Täglich muss was Neues her. Da ist es doch erfrischend, dass es Bands wie z. B. „megaperl“ gibt, die konsequent ihre eigenen Songs schreiben und diese auch überzeugend ihrem Publikum darbieten.

„megaperl“, das ist eine Gitarrenrockband aus Hannover. Das sind druckvolle Drums zusammen mit einem ebenso melodie-freudigen wie groovigen Bass. Dann sind da noch zwei Gitarren, die ihr Leadgut mal rhythmisch, mal solistisch einwerfen. Und über allem ertönt dann weiblicher Gesang, der sich in den Gehörgängen verankert.

Die Texte sind überwiegend deutsch, aber auch englisch und italienisch. Die Inhalte erzählen von Liebe, Drama, Herzschmerz und sonstigen alltäglichen Dingen und Situationen. Der Stil ist einfach nur Rock, aber mit vielen seiner Spielarten. Von Balladen wie bei den Scorpions bis heftigem, ACDC-mäßigem Hardrock. Von tanzbarem Poprock, bei dem der Silbermond im Juni scheint, Blues und Funk, bis hin zu düsteren Rockgitarrengewittern ist alles dabei.

Aber „megaperl“ bieten nicht nur Eigenes. Sie haben auch eine Hand voll ausgewählte CoverStücke im Gepäck, die sie auf ihre Art darbieten.

Wer also Lust auf was Neues und einen „Gute-Laune-Abend“ hat, ist bei „megaperl“ genau richtig, um sich von der ebenso sympathischen wie spielfreudigen Band unterhalten zu lassen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es auf www.megaperl.de.





Die nächsten Termine:



Oktober. 26.10.19

Band:4 sale Blues alive u. BlueMood. Einlass 19 Uhr30. Beginn: 20Uhr !!!!



November. 23.11.19

Roland Weller feiert sein 40jähriges Bühnenjubiläum mit:

Cristin Claas Trio, Kurt Klose und Heiko Biermann , BlueMood uvm.

Beginn.19 Uhr. Einlass: 18 Uhr . Eintritt 20 €



Dezember.

07.12.19 Band: Nikolausrock mit Bitter Sweet Alley Einlass 19 Uhr 30. Beginn: 21 Uhr