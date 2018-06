Gasthaus zur Tenne. 16.06.18 Konzert: Die Newcomer-Band NO LIMIT, zu Gast

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 16. 06.18 spielt die Band „ No Limit “

Konzertbeginn : 20 Uhr. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Einlass: 18 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten



N O L I M I T

Die Newcomer-Band der Calenberger Musikschule

Sie sind, was das Einstiegsalter betrifft, zwar das bisher jüngste Band-Projekt der Calenberger Musikschule, aber in Sachen Groove, Dynamik und Improvisation wirken die zehn- bis vierzehnjährigen Schüler schon sehr erwachsen. Beim zehnköpfigen Ensemble NO LIMIT, das im April 2015 gegründet wurde, ist der Name Programm.

Eine erste Kostprobe ihres Könnens, die vom begeisterten Publikum

mit viel Applaus bedacht wurde, gab die Band im Dezember 2015 im Gehrdener Bürgersaal. Es folgten weitere erfolgreiche Auftritte:

- Jazzfrühschoppen auf dem Toppiusplatz im Deister (Mai 2016),

- Stadtfeste in Ronnenberg und Gehrden (Juni und August 2016),

- Jubiläumsfest der Calenberger Musikschule (Oktober 2016),

- Jugendmesse ChiB in Barsinghausen (Februar 2017),

- Tag der Niedersachsen in Wolfsburg (September 2017),

- Umweltforum in Hannover (September 2017).

Die energiegeladene Newcomer-Combo präsentiert sich mit einem variantenreichen Repertoire: Die Stilpalette umfasst Blues, Rap, Swing, Rock, afro-kubanische und südamerikanische Songs. Die pädagogische Leitung der Band liegt in den Händen von Kurt Klose.





NO LIMIT spielt mit



Camilla Strey Gesang

Jesko Driemel Querflöte

Nicolas Hoffmann Klarinette

Philip Strey Altsaxophon

Lukas Grünreich Altsaxophon

Janina Pritsch Piano

Jan Noah Hoffmann Gitarre

Julian Pritsch Bass

Lasse Fahrenbach Schlagzeug/ Congas

Lukas Heidgen Schlagzeug/ Congas