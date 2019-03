Gasthaus zur Tenne: 16.03.19. Rock at the Finest: Park Avenue zu Gast

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 16.03.2019 spielt die Band Park Avenue

in der Tenne.

Wann ? Konzertbeginn 21 Uhr. Einlass 19 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten





Ob Rock, Pop, Soul oder wunderschöne Balladen, die 7-köpfige Band bringt die guten alten Songs stadtfest–kompatibel zurück!

„Feinste Rockmusik, klasse Songs, fette Chöre, Gitarren–Battles und Drums, dass die Ohren wackeln.“ (Zitat Juan Al Hassani, Hannover 2015)

Sie erleben "handgemachte" Musik aus den Bereichen:

Rock (Stones, Dire Straits…)

Pop (Supertramp, Eagles…)

Country (Johnny Cash, Kris Kristofferson…)

Blues (Sam Cooke…)

Folk (Bob Dylan, Amy MacDonald …)

Soul (Sam & Dave…)



Die Bewohner der PARK AVENUE, die bereits weltweit unterwegs waren:



Susanne White besticht durch ihre kraftvolle Stimme



Peter White singt mit einem authentisch, angenehmen Timbre und spielt akustische Gitarre



Hans Gierschik erzeugt mit den Tasten einen opulenten, kreativen Sound und bereichert den Chor



Alex Holtzmeier hantiert virtuos am Schlagzeug



Michael Weykopf liebt den druckvollen Bass



James (Leo) Steiner spielt gern 9er-Akorde, harte Riffs und einfühlsame Soli



Manfred Lauer ist der kongeniale Gitarrenpartner im

Hochgeschwindigkeits-Bereich



Nachdem wir im Januar 2015 unsere Premiere in der Tenne gefeiert haben, im letzten Jahr auf Grund des Todes von Micky Schröder, nicht haben wiederkommen können, freuen wir uns besonders auf den 16.3. Sozusagen: Heimkommen!



März. 16 .03.19 Band Park Avenue. Einlass 19 Uhr 30. Beginn: 21 Uhr

Marz. 29.03.19 Band Kersten Flenter & Schöneworth mit "Lesetrieb trifft Tresenlied"

April. 27.04.19 Band Get On Up. Einlass 19 Uhr 30. Beginn: 21 Uhr

Mai. 18.5.19 Band HomeStreet Band Einlass 19 Uhr 30. Beginn: 21 Uhr