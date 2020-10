Gasthaus zur Tenne: 10.10.20. Band; Get On Up

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen, muss leider aus den bekannten Gründen ( Corona ), das Konzert am 10.10. 20 mit der Band: Get On Up

absagen



Wir wünschen alles Gute,

Bleibt gesund

Roland Weller