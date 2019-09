Dorfkinopremiere im DGH Bredenbeck

Mit dem Film „The Greatest Showman“ feiert das Dorfkino Bredenbeck am 13.September seine Filmpremiere im Dorfgemeinschaftshaus in Bredenbeck.



Basierend auf der wahren Geschichte der Entstehung des bekannten Zirkus Barnum spielt Hugh Jackman den Prototyp des amerikanischen Showmasters, P.T. Barnum, der mit seiner legendären Zirkusshow Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Lande zieht und weltweit zu einer Sensation wird. Mit Tanz, Musik, Magie und menschlichen Kuriositäten begeistert er sein Publikum. Seine Risikobereitschaft und Ideenreichtum sind der Garant für einen großartigen Erfolg. Es gibt aber auch Teile der Bevölkerung, die seine Shows ablehnen und dabei auch vor massiven Gegenmaßnahmen nicht zurückschrecken.



Karten sind erhältlich an der Abendkasse sowie im VVK bei „Rehburg Presse, Schreibwaren und mehr“, im Papier-Lädchen und im Reisebüro Cruising (beide Wennigsen). Der Eintritt beträgt 6 Euro. Das Doki-Team hält eine Auswahl an Getränken und Knabbereien bereit.

Beginn 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr, die Platzzahl ist begrenzt.