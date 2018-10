Der Blues kommt in die Tenne. Spitzenkonzert mit BlueMood und 4sale Blues alive

Wann ? Konzertbeginn 20 Uhr 30. Einlass 19 Uhr 30

BlueMood



BlueMood sehen und hören https://bluemood-music.jimdo.com



4Sale = Blues alive!

4sale@blues-alive.com; www.blues-alive.com

ACHTUNG: Konzertbeginn 20 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebetenWenn die Stimmung Blau ist, erreichen leise, ausdrucksstarke Töne und Klangbilder die Seele, Musik erzählt Geschichten. Das neue Musikprojekt BlueMood trägt daher ganz bewusst diese Stimmung im Namen und auf die Bühne.- das Duo - ist Blues, Jazz, eigenwilliger Rock mit einem gefühlvollen, facettenreichen Piano, aber eben mit dem Mehr als das - more than piano. Gitarre und ein außergewöhnlicher Gesang sorgen für ein Klangerlebnis der besonderen Art. Die Musik vonundist in kein Genre einzuordnen, setzt auf eigene Kompositionen sowie Interpretationen und doch gibt es Anklänge an traditionellen Blues, Größen des Jazz-Pianos, Tom Waits, Joe Cocker und die legendäre Weller-Band Artossa. Es klingt angenehm vertraut, ist es aber irgendwie doch nicht.Mal gibt die Gitarre den Ton an, dann wieder die variantenreich eingesetzte Blues-Harp, schon treiben die Bläser das blaue Schiff voran. Neben Eigenkompositionen modernerer Soundfarbe oder reduziert traditionell spielt 4Sale selbstbewusst werkungetreue Interpretationen von Blues-Ikonen wies („King Bee“), T-Bone Walker („Stormy Monday Blues“), B.B. King („Rock me Baby“) oder(„Talk to me Baby“) und4Sale geht auch unplugged, bei abendfüllenden Konzerten als integriertes Akustik-Set dargeboten. Eine weitere Soundfacette bringt neuerdings die Orgel in die Musik von 4Sale, die nicht nur bei Booker T's „Green Onions“ mächtig flirren darf.