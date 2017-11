11.11.17. Der Blues kommt in die Tenne; Spitzenkonzert mit BlueMood u. 4sale Blues alive

| Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!! Der Blues kommt in die TenneDas bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 11.11.16 spielt die Band ‚ 4 Sale= Blues alive ‚ u. das Duo Blue Mood in der Tenne.

Wann ?

Konzertbeginn 20 Uhr 45

.

Einlass 19 Uhr 30Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

BlueMood

Wenn die Stimmung Blau ist, erreichen leise, ausdrucksstarke Töne und Klangbilder die Seele, Musik erzählt Geschichten. Das neue Musikprojekt

trägt daher ganz bewusst diese Stimmung im Namen und auf die Bühne.BlueMood - das Duo - ist Blues, Jazz, eigenwilliger Rock mit einem gefühlvollen, facettenreichen Piano, aber eben mit dem Mehr als das - more than piano. Gitarre und ein außergewöhnlicher Gesang sorgen für ein Klangerlebnis der besonderen Art. Die Musik von

Roland Weller und Stefan Neumann

ist in kein Genre einzuordnen, setzt auf eigene Kompositionen sowie Interpretationen und doch gibt es Anklänge an traditionellen Blues, Größen des Jazz-Pianos, Tom Waits, Joe Cocker und die legendäre

Weller-Band Artossa

. Es klingt angenehm vertraut, ist es aber irgendwie doch nicht.Lassen Sie sich begeistern und überraschen von einfühlsamen musikalischen Erzählungen,

einem virtuosen Piano, einer filigranen Gitarre und einem Timbre in der Stimme, das seinesgleichen sucht.

Begeben Sie sich mit BlueMood auf eine musikalische Reise ins gefühlvolle Blau, das Ihre Seele berührt.

BlueMood sehen und hören https://bluemood-music.jimdo.com



BlueMood - more than Piano sind:



Roland Weller, Pianos und Gesang

Stefan Neumann, Gitarren und Gesang

4Sale = Blues alive!



Die Band 4Sale spielt psychoaktiven Blues mit schwarzen wie gleichermaßen weißen Wurzeln. Das Zwölftakt-Quintett versteht seine Musik als Soundtrack für die dunklen wie die hellen Stunden des Lebens und lotet seit nunmehr 28 Jahren den Blues auf seine Untiefen aus. Zu Hause fühlt sich das tiefblauschwarze Kollektiv in unterschiedlichen Spielarten vom Slow Blues bis zum Blues-Rock, vom Boogie bis zum Shuffle. Zu vernehmen sind auch Funk-, Soul- und Gipsyelemente.Mal gibt die Gitarre den Ton an, dann wieder die variantenreich eingesetzte Blues-Harp, schon treiben die Bläser das blaue Schiff voran. Neben Eigenkompositionen modernerer Soundfarbe oder reduziert traditionell spielt 4Sale selbstbewusst werkungetreue Interpretationen von Blues-Ikonen wie Muddy Waters („King Bee“), T-Bone Walker („Stormy Monday Blues“), B.B. King („Rock me Baby“) oder Elmore James („Talk to me Baby“) und schreckt weder vor Gospel-Traditionals („John the Revelator“) noch vor Rock'n'Roll-Verwandtem („Black Cat Boogie“) zurück. Einflüsse der Band lassen sich auch bei weißen Vertretern des Genres wie Tom Waits („Heart Attack and Vine“), Canned Heat („Goin' up the country“) oder The Doors („Roadhouse Blues“) verorten.

Besonderheiten sind zwei Sänger, wobei der Leadgesang rau und tief ist, eine filigrane Gitarrenarbeit (auch Resonator und Slide), eine facettenreich gespielte Harp von kristallklar bis böse fauchend, ein markanter, auf den Punkt gespielter Bläsersatz der "Doesn't Matter Hornies" mit alternierend gleich vier Saxophonen und Posaune sowie eine Rhythmussektion, die manisch diszipliniert den Grooveteppich ausrollt, nicht aber auch noch die Fransen kämmt.

4Sale geht auch unplugged, bei abendfüllenden Konzerten als integriertes Akustik-Set dargeboten. Eine weitere Soundfacette bringt neuerdings die Orgel in die Musik von 4Sale, die nicht nur bei Booker T's „Green Onions“ mächtig flirren darf.

4Sale spielt in folgender Besetzung:

Stefan Neumann: E- und akustische Gitarren, Gesang

Boris Haut: Bluesharp, Posaune, Gesang

Thomas Dittner: Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon, Keyboards

Christoph Dörffler: Bass

Thomas Specht: Drums, Cajon

4sale@blues-alive.com; www.blues-alive.com