07.04.2018 Gasthaus zur Tenne. Der Blues kommt in die Tenne. Chill out Bluesband

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 07.04.18 spielt die Band „Chill out Bluesband “

Konzertbeginn : 21 Uhr.

Einlass: 19 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten



Chill out Bluesband: Reise durch den Blues

Nicht nur am Mississippi wird der authentische Blues dargeboten, sondern auch im Leine-Delta. Die Hannoversche Chill out Bluesband spielt den Blues in allen seinen zahlreichen Facetten. Musikalischer Purismus ist dabei nicht angesagt: Die vier Musiker präsentieren die Klassiker im modernen Gewand und runden ihr Programm mit vielen Eigenkompositionen ab, die sich zwischen Blues und Rock bewegen.

Die Reise durch die Blues-Geschichte fängt an beim Country-Blues, führt über den Chicago-Stil zum britischen Bluesrock und weiter zu den modernen Spielarten mit Rockeinflüssen und Fusion-Elementen. Alle Band-Mitglieder haben unterschiedliche musikalische Wurzeln, und jeder darf seine Vorlieben ausleben. So entsteht ein frischer bluesiger Cocktail, der gute Laune macht.

Die aktuelle CD Produktion „Addicted to the Blues“ (2014) pendelt zwischen rauem Country Blues und kraftstrotzendem BluesRock (Review auf Blues in Germany). Die Songs legen Wert auf Atmosphäre und Spannung… (Review auf wasser-prawda.de).

Ansonsten ist die Chill out Bluesband immer eine Empfehlung für einen Livebesuch… (Blues in Germany)oder bringen in Nürnberg beim „Blues will Eat“ Festival den Bär zum Steppen (Bluesnews 2013).

Musiker:



Jürgen Diercks, Gitarre, Gesang, Harp

Andreas Petschke: Gitarre

Thomas Holzapfel: Bass

Martin Kinkel: Schlagzeug



Wir wünschen ein schönes Osterfest

Roland Weller