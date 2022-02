Ladies Night im Dorfkino Bredenbeck

Dorfkino Bredenbeck zeigt „A Star is born“



Das Dorfkino Bredenbeck veranstaltet am 04. März eine „Ladies Night“ und präsentiert den Film „A Star is born“ in der „Bredenbecker Scheune“, dem Dorfgemeinschaftshaus in Bredenbeck.

Im Vorprogramm freuen wir uns auf „Jean LeLá“ mit ihrer Gitarre und einen bunten Blumenstrauß an gefühlvollen Liedern in Deutsch und Englisch.

Der Musikfilm „A Star is born“ von Bradley Cooper wurde 2019 in acht Kategorien für den Oscar nominiert; der Song „Shallow“ erhielt letztendlich die begehrte Auszeichnung.

Die tragische (Liebes-)Geschichte vom alternden, alkoholkranken Star, der einer jungen Sängerin zum großen Durchbruch verhilft, während sein eigener Stern sinkt, vereint in sich alles, wofür Hollywood steht.

Freuen sie sich mit dem Dorfkino Team auf einen schönen Abend mit einmaliger Musik und kleinen Überraschungen. Natürlich sind bei der „Ladies Night“ auch Männer willkommen. Es gilt aktuell die 2G Regelung.



Karten sind im Vorverkauf erhältlich im Dorfkrug, bei „Rehburg Presse, Papierwaren und mehr“ sowie im „Papier Lädchen“ in Wennigsen. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Beginn: 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr.