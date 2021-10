Welbsleben: Ein neuer Verein

Am 17.09.2021 wurde im Dorfstübchen Welbsleben der Verein Welbslebenleben e.V. gegründet. Diese Neugründung wurde nötig, nachdem sich verschiedene andere Möglichkeiten eines Mietverhältnisses mit der Stadt Arnstein als nicht machbar oder nicht mehr machbar erwiesen haben.

Dank an die Verwaltung der Stadt Arnstein

Vereinsvorsitz:Huber Roswitha, 06456 ArnsteinStellvertreterin:Rokohl Rita 06449 AscherslebenSchatzmeisterin:Fischer Renate 06456 ArnsteinSchriftführer:Helbling Walter 06456 ArnsteinBeisitzerin:Held Barbara 06456 ArnsteinIm Bestreben, die Zukunft des Dorfstübchens mittelfristig auf stabile Beine zu stellen und dafür auch den notwendigen rechtlichen Handlungsspielraum zu erhalten, erwies sich die Vereinsgründung als das einzig gangbare Modell. Ansonsten wäre nur noch die Schließung des Stübchens per Ende September übrig geblieben. Dies wollten wir verhindern, da dieser Treffpunkt offensichtlich einem großen Bedürfnis entspricht, immer mehr Zustimmung findet und von der Angebotsseite her noch sehr viel Potential hat.Wir bedanken uns bei der Stadtverwaltung Arnstein, Bürgermeister Frank Sehnert und Sachbearbeiter Christoph Geppert für die unkomplizierte und effiziente Zusammenarbeit im Vorfeld der Gründung. Ebenso zu danken ist dem Heimat- und Kulturverein Welbsleben e.V., der es in einer einjährigen Probephase ermöglicht hat, dieses Projekt Dorfstübchen auf den Weg zu bringen und zu erproben.In Sachen Dorfstübchen ändert sich nichts an den bestehenden Angeboten. Der Verein Welbsleben leben e.V. ist offen für weitere Ideen, Mitglieder, welche Verantwortung für neue Angebote im Bereiche Mikro-Projekte für Alt und Jung in Welbsleben übernehmen. Schauen Sie vorbei, jeden Dienstag ist das Dorfstübchen von 14 - 18 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Ihre Impulse.Roswitha HuberVereinsvorsitzende