Lieder im Klostergarten Weissenburg 2022

Weißenburg in Bayern : Klostergarten |

Lieder im Klostergarten 2022

Wann: 10. Juni 2022 19:00

Wo: Klostergarten Weissenburg, ( bei schlechtem Wetter in der Karmeliterkirche )



Eintritt ist frei – Hutgeld wird aber gerne angenommen.

Reservierung erbeten unter: 09141/ 84603 oder josef.talavasek@gmail.com

_______________________________________________________________________



Auch in diesem Jahr findet wieder die bekannte und beliebte Veranstaltung „Lieder im Klostergarten“ in Weissenburg statt.



Die Gastgeber „Talavasek & Friends“ sind mittlerweile schon zum festen Bestandteil der Weissenburger Kulturszene geworden. Mit ihren einfühlsamen Songs und Instrumentalstücken versteht es diese Band, sich in kurzer Zeit in die Herzen des Publikums zu spielen.

Ihr Programm ist sehr breit gefächert und umfasst Folk-, Pop-, Country- und Bluessongs aber auch Chansons der letzten 50 Jahre. So sind neben Eric Clapton, Crosby-Stills-Nash & Young, James Taylor, Simon & Garfunkel auch Guns & Roses, Journey u.v.a. zu hören.

Dazwischen gibt es immer wieder anspruchsvolle Instrumental-Stücke der beiden Gitarristen, die für jeden Musiker ein Leckerbissen sind.



Die Gruppe „Talavasek & Friends“ setzt sich zusammen aus Josef Talavasek / Weissenburg, welcher übrigens auch die „Lieder im Klostergarten“ 2014 ins Leben gerufen hat. Er schafft mit seiner Gitarre die musikalische Basis für alle Stücke.

Für die instrumentalen Highlights an der Solo-Gitarre sorgt Thomas Piecha aus Erlangen mit seiner filigranen Technik und seinen mitreißenden Soli.

Sonja Edtinger aus Weissenburg und Sigi Struller aus Georgensgmünd sorgen mit ihren harmonischen Stimmen für ein einzigartiges Gesangserlebnis und geben jedem Titel so ihre besondere Note. Besonders die mehrstimmigen Songs sind mittlerweile zu einem weiteren Markenzeichen der vierköpfigen Gruppe geworden.



Alles in allem erwartet Sie eine musikalische Reise, auf die Jung und Alt gleichsam mitgenommen werden.

Außerdem ist die Vorfreude der Künstler und vieler Besucher auf dieses Konzert nach der langen kulturellen Durststrecke riesig.

Im herrlichen Ambiente des Weissenburger Klostergartens können sich die Besucher schon jetzt auf einen außergewöhnlichen musikalischen Abend freuen.