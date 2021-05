Lieder im Klostergarten Weissenburg 2021

Lieder im Klostergarten 2021Wer: Josef Talavasek mit seinen GästenWann: Freitag den 09. Juli 2021 19:00Wo: Klostergarten / WeissenburgAuch in diesem Jahr gibt es sie wieder, die „Lieder im Klostergarten“ WeißenburgDie Anzahl der Besucher wird zeitgereicht vom Landratsamt vorgegeben und die Bestuhlung wird den Vorgaben entsprechend vorgenommen.Der Veranstalter bittet deshalb um eine rechtzeitige Voranmeldung unter09141-84603 oder per Mail an josef.talavasek@gmail.comDer Musiker und Veranstalterspielt mit seinen Gästen auch dieses Jahr Lieder die jeder kennt und die man immer wieder gerne hören kann.Auf dem Programm stehen bekannte Lieder wie z.B. von Bob Dylan, Everly Brothers, Journey, Crosby, Stills, Nash & Young sowie Instrumentalstücke von den Shadows, Dire Straits, Mozart und noch viele andere Ohrwürmer.Natürlich dürfen die Lieder von Goisern oder Seiler & Speer auch in diesem Jahr nicht fehlen. Dem Exilösterreicher Talavasek ist dies eine Herzensangelegenheit.Unterstützt wird er vonauf der Akustik-Sologitarre. Mit ihm zusammen gibt es anspruchsvolle Instrumentalstücke für Herz und Sinne.Auchist als Sänger wieder mit dabei. Seine sonore Stimme verleiht vielen Liedern eine besondere Note.ist als Sängerin seit letztem Jahr ein fester Bestandteil der Gruppe geworden und überzeugt mit Ihrem einen einzigartigen Flair.So stehen in diesem Jahr aktuell viele mehrstimmige Lieder auf dem Programm.YouTube Hörbeispiel vom letzten Jahr: https://www.youtube.com/watch?v=0BfIxhyanXQ Das Programm ist abwechslungsreich und für Jung und Alt schön anzuhören.Die Idyllische Atmosphäre des Klostergartens ist zudem einzigartig.Der Eintritt ist frei - Wir bitten jedoch höflich um ein HutgeldVIELEN DANK im Voraus.