Gottesdienst zum Weltgebetstag aus Slowenien 2019

"Kommt, alles ist bereit": Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 laden Frauen am 1. März um 19:30 Uhr zum Weltgebetstagsgottesdienst in die Ev. Kirche nach Wenkbach ein. Frauen - das sind das Mitarbeiterteam aus den Evangelischen Kirchengemeinden Hassenhausen und Roth, der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) Hassenhausen und der Katholischen Kirchengemeinde Wenkbach. Ihr Gottesdienst entführt in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria, Slowenien. Und er bietet Raum für alle. Es ist noch Platz - besonders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose.

"Kommt, alles ist bereit" unter diesem Motto geht es im Jahr 2019 besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit "mit am Tisch sitzen können". Deshalb unterstützt die Weltgebetstagsbewegung aus Deutschland Menschenrechtsarbeit in Kolumbien, Bildung für Flüchtlingskinder im Libanon, einen Verein von Roma-Frauen in Slowenien und viele weitere Partnerinnen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika.

Wir freuen uns auf Ihr / Euer Kommen. Jede und jeder ist herzlich eingeladen. Nach dem Gottesdienst können Sie sich an kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Gastgeberland erlaben.