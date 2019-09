Parookaville 2020: Die wichtigsten Infos zum Festival im Überblick

Parookaville ist ohne Zweifel eines der beliebtesten Elektro-EDM Festivals in Deutschland. Nachdem sich alle 85.000 Tickets dieses Jahr in nur zwei Stunden ausverkauft haben, geht es im Juli weiter mit Parookaville 2020.

Parookaville: Die Stadt der Technomusik

Parookaville 2020: Die wichtigsten Infos dazu

Eines der beliebtesten Elektro- und EDM-Festivals in Deutschland ist Parookaville. Seit 2015 wird es jährlich in Weeze, einem ehemaligen Flughafen, veranstaltet. Für viele hört es sich einfach wie ein weiteres Festival an, doch es steckt viel mehr Bedeutung hinter dem Namen. Der ehemalige Flughafen wurde in eine fiktive Stadt umgebaut. Parookaville hat einen eigenen Supermarkt, eine Kirche und ein Bürgerbüro, wo man sich einen Parookaville-Pass holen kann. Offiziell ist es keine Stadt, aber der Sinn hinter diesem Konzept soll zeigen, dass alle auf dem Festival gleich sind. Auf dem Festival soll man einfach die Musik genießen und dazu abgehen. Dieses Konzept zieht viele wegen der Denkweise an. Um genauer zu sein um die 85.000 Besucher. Deswegen ist Parookaville allgemein eines der beliebtesten und größten Festivals in Deutschland.Nächstes Jahr ist es wieder soweit! Vom 17.07. bis zum 19.07.2020, findet Parookaville 2020 statt. Dieses mal sorgen über 300 DJs auf 12 Bühnen verteilt für Musik auf dem dreitägigen Event. Wie die Jahre davor wird die Location wieder der verlassene Flughafen in Weeze sein. Die Line-Up für nächstes Jahr ist noch nicht bekannt, weil die Acts erst in den nächsten Monaten bekannt gegeben wird. Der Termin für den Kartenverkauf steht jedoch fest. Ab dem 6. Oktober 2019 sind um zwölf Uhr Mittags pro Person maximal vier Ticketpakete zum Kauf möglich. Die Auswahl der Tickets ist auch sehr groß. Hier kann man sich zwischen VIP-Karten mit All-Inklusive, Ein-Tages-Karten oder anderen Paketen entscheiden. Eine schnelle Entscheidung ist hier aber sehr wichtig, weil alle 85.000 Tickets dieses Jahr nach nur zwei Stunden ausverkauft waren. Für Techno- oder EDM-Fans dürfte dies aber keine schwere Entscheidung sein.