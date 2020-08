Vielen Dank allen Jägern & Sammlern

REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ – toller Erfolg für den SC Wed

Herzlichen Dank allen Vereinsmitgliedern- und freunden, die bei der REWE – Aktion „Scheine für Vereine“ so fleißig gesammelt haben. Somit konnten die erworbenen Prämien-Scheine in Gitter-Boxen für den Materialraum angeschafft werden. Sehr zur Freude von allen Trainern und Betreuern herrscht nun mehr Ordnung, Übersichtlichkeit und Erleichterung für das Training. In der Hoffnung, dass die Corona-Entwicklung weiterhin so positiv bleibt, freuen sich die Mannschaften auf einen Punktspielstart Anfang September 2020.