Trainergespann der Panther für 2018 steht

Die Bissendorfer Panther freuen sich bekanntgeben zu können, dass in der kommenden Saison Tim Lücker und Darian Abstoß Trainer der 1. Herren-Bundesligamannschaft sein werden. Somit wird weiterhin ein Trainergespann die Geschicke der Panther leiten.

Kader bleibt größtenteils erhalten

Während Darian Abstoß bereits seit mehreren Jahren als Trainer der 1. Herren im Geschäft ist, hat Tim Lücker bis dato die 2. Mannschaft der Panther betreut. Von 2006 bis 2011 hat er selbst für die Panther in der Bundesliga gespielt, wurde in den Jahren 2004-2007 in den Kader der Nationalmannschaft berufen und war bereits in der Saison 2012 - 2013 Trainer der 1. Bundesligamannschaft.Der Trainer der vergangenen 2 Spielzeiten, Lenny Soccio, wird sich vorrangig um seine Tätigkeit bei den Hannover Indians kümmern. Die Panther danken ihm für sein Engagement in den vergangenen 2 Jahren und wünschen ihm mit den Indians viel Erfolg.Ein Großteil des Kaders aus 2017 wird auch im kommenden Jahr zur Verfügung stehen, hinzu kommen Spieler aus der 2. Herrenmannschaft, die die Mannschaft verstärken werden. Ob es noch weitere externe Zugänge geben wird, steht noch nicht fest. Insgesamt ist man aber auf Pantherseite sehr zuversichtlich, letztlich einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen zu können.