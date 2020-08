Tore sind nicht mehr einsetzbar

Wiederholt Vandalismus auf dem Gelände des SC Wedemark



Bissendorf. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits Unbekannte mit Teilen des Terrassenmobiliars vom Vereinsheim des SC Wedemark ein Lagerfeuer auf dem Sportgelände gezündet hatten, wurden jetzt die Tore auf dem C-Platz der Sportanlage Am Mühlenberg Ziel des Vandalismus. Dabei wurde versucht, die gegen Missbrauch oder Diebstahl mit Ketten gesicherten Tore aus den Verankerungen zu brechen. Leider sind dabei die Schweißnähte der Tore an den Pfosten gebrochen und die Rahmen deutlich deformiert worden. Bis die Schäden behoben sind, können die Tore im Trainings- und Spielbetrieb jedenfalls nicht mehr eingesetzt werden. Und das jetzt, wo nach der COCID19-Pause der Punktspielbetrieb im September wieder starten soll. Ärgerlich ist vor allem, dass erneut ehrenamtliche Helfer und Helferinnen gefunden werden müssen, die diese vorsätzlichen Zerstörungen wieder in Ordnung bringen. Dabei ist es so einfach dem Verein und einer altersgerechten Mannschaft beizutreten und sich im Training und Spiel mit aller Kraft in dieser Sportart zu engagieren.