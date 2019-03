Letztes Saisonspiel

Zum letzten Saisonspiel in der Handball-Landesliga Süd mussten die B-Mädchen des Mellendorfer TVs die Reise nach Hänigsen antreten.

Die Mellendorferinnen waren hochmotiviert, wollten sie doch ihr letztes Landesligaspiel mit einem Sieg abschließen. Doch zu Beginn brauchten sie lange, um ins Spiel zu kommen. Hänigsen hingegen war von Anfang an wach und so lagen sie nach sieben Minuten mit 3:0 in Front.Der MTV ließ sich aber nicht beeindrucken. Mit einem 3:0-Lauf gleichen sie aus und Hänigsen sah sich gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen. Doch auch danach ging es für Mellendorf gut weiter und sie konnten nach 13 Minuten zum ersten Mal in Führung gehen. Bis zur Halbzeit blieb es beim engen Spiel und so ging man mit 8:8 in die Halbzeitpause.Nach der Pause war es zunächst beim ausgeglichenen Spiel zum 10:10 nach 30 Minuten. Doch dann gab es einen Bruch im Mellendorfer Spiel. Wie schon in den vergangenen Spielen folgten wieder Unachtsamkeiten, viele technische Fehler und ungenaue Anspiele. Hänigsen nutzte die Gelegenheit und zog auf 14:10 davon.Die Mellendorfer Trainerin nahm eine Auszeit. Danach kämpfte sich das Team wieder auf zwei Tore heran und hatte beim Stand von 17:15 die Gelegenheit, auf ein Tor heranzukommen. Doch wieder machte ein technischer Fehler die Bemühungen zunichte und Hänigsen konnte vier Minuten vor Schluss wieder auf vier Tore zum 19:15 davonziehen.Am Ende trennte man sich mit 21:16 für Hänigsen und die Mellendorferinnen verließen enttäuscht und teilweise auch mit Tränen das Spielfeld.Mit einer zumindest in der Höhe unnötigen Niederlage beenden die Mellendorferinnen ihre erste Landesligasaison mit 18:26 Punkten auf einem guten 7. Platz. Aber am Ende muss man sagen, dass die Mannschaft insgesamt eine tolle Saison gespielt und sich unter ihren tollen Trainerinnen super weiterentwickelt haben. In der kommenden Saison werden die Mädchen in unterschiedlichen Mannschaften ihr Erlerntes bestimmt erfolgreich einbringen können.Lara (4), Linda (4), Jenna (2), Lene (2), Viktoria (1/1), Gretha, Hannah und Janika