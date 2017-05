Wedemark : Wedemarkhalle |

Vom 09.06. bis zum 11.06.2017 findet der U13 Euro Cup der Inline Skater Hockey-Spieler in der Wedemarkhalle, Am Roye-Platz in Mellendorf statt.



10 Teams aus 7 Nationen nehmen teil.

Veranstaltungszeiten Freitag, den 09.06.2017 ab 18:00 Uhr

Samstag, den 10.06.2017 ab 08:30 Uhr

Sonntag, den 11.06.2017 ab 08:00 Uhr

Eintrittspreise Jugendliche:

Samstag: 2€

Sonntag: 3€

Sa + So: 5€



Erwachsene:

Samstag: 5€

Sonntag: 8€

Sa + So: 12€