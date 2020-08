Erster Dämpfer in Phase der Testspiele

JSG Wedemark geht gegen den FC von Boris Bosse die Luft au

Gegen den FC Burgwedel unterlag die JSG Wedemark zum Ende der Vorbereitungszeit vor 49 Zuschauern auf dem Bissendorfer B-Platz 1:2.Nach ausgeglichenen 15 Minuten ging der FC Burgwedel nach einem Tor von Hussein Al Nashou in Führung. 3 Minuten zuvor traf JSG Spieler A. Diener nach einem schönen Zuspiel von L.E. Grün nur den Pfosten. Unmittelbar nach der Burgwedeler Führung entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die JSG.S. Sauß konnte nicht vollstrecken. Nur beim Lattenboken wäre sein Aluminiumtreffer etwas wert gewesen. Zu diesem Zeitpunkt konnte man erkennen, dass es Tage gibt, an denen man kein Glück hat und dann auch noch Pech dazu kommen kann. Im zweiten Drittel der vereinbarten 3 x 30 Minuten Spielzeit erhöhte Burgwedel nach einem Zuspiel von J. Thiess, der seine ersten Fußballjahre beim SC Wedemark verbrachte, auf 0:2. Im dritten Drittel erzielte Niko Mohr das 1:2. Trotz der seitens der JSG vergebenen Aluminiumtreffer, die das Ergebnis gedreht hätten, war die Gastmannschaft am 28.08. die bessere 11.