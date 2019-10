Bezirks-Rundenwettkämpfe im Gerätturnen 2019 - Elzer Turnerinnen müssen kämpfen

1. SV Kirchweyhe (306,10)2. FSV Sarstedt (294,30)3. TSV Burgdorf (293,00)4. SG Blau-Gelb Elze (292,50)5. TSV Dielmissen (289,20)6. Eintracht Hildesheim (282,30)7. TS Großburgwedel (280,10)8. VFL Eintracht Hannover (275,95)9. TV Kleefeld (274,00)10. TC Arnum (136,75)In der Bezirksklasse (Pflichtwettkampf P6) zeigte sich eine ähnliche Ausgangssituation. Die Turnerinnen Lena Ahrens (09), Laura Borges (09), Lena Friederici (09), Viktoria Marten (09) und Celia Scharf (08) hatten in der Hinrunde Platz 5 belegt und mussten diesen nun verteidigen. Am Ende fehlten dazu ganze 0,05 Punkte, so dass es nur für Platz 6 reichte. Dies war vor allem einigen Patzern am Schwebebalken geschuldet. Das konnte auch nicht die hervorragende Übung von Viktoria Marten ausgleichen, die mit 15,0 Pkt. die zweitbeste Tageswertung am Schwebebalken erturnte. Gesamtergebnis im Überblick:1. SV Kirchweyhe 4 (351,1)2. Eintracht Hildesheim 2 (345,40)3. Holtorfer SV 3 (344,75)4. VFL Eintracht Hannover 4 (342,15)5. TuS Holle Grasdorf 2 (336,70)6. SG Blau-Gelb Elze 2 (336,65)7. TKJ Sarstedt 3 (313,8)