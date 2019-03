Wedemark : IGS Wedemark |

Campus wird vom 29. - 31.3. für drei Tage zur Opernbühne.

Im Rahmen des Programms Schule durch Kultur* arbeitetdie IGS Wedemark mit ihrem Kulturpartner, derMusikschule Wedemark e.V., und der CompanieFredeweß an dem Projekt „Wer liebt, gewinnt!Impressionen Zauberflöte“.Es handelt sich um eine freie Interpretation der Opervon Wolfgang Amadeus Mozart mit modernem Tanz,Schauspiel, Bigband, Percussion, aber auch klassischenElementen.Das Projekt stellt eine Kooperation dar, die über dieGrenzen der Schule hinausgeht. So arbeitenSchülerinnen und Schüler der IGS Wedemark Hand inHand mit Mitgliedern der Musikschule Wedemark undder Tanz Compagnie Fredeweß aus Hannoverzusammen.Mehr als 150 TeilnehmerInnen boten bei der Premiere am Freitag den ZuschauerInnen vor ausverkauftem Haus ein unvergessliches Erlebnis.Am Sonntag um 19.00 Uhr besteht zum letzten Mal die Chance sich von den Künstlerinnen und Künstlern begeistern zu lassen.Forum - Campus WFritz-Sennheiser-Platz 330900 Wedemark



29.-31.03.201919 Uhr