Weihnachtskonzerte des Akkordeon-Orchester Wedemark e.V. 9.12.

as Akkordeon-Orchester Wedemark

unter der musikalischen Leitung von Miroslav Grahovac wird am

9.12.2017 ab 15:45h

in der ev. Kirche in Mellendorf und um

18:00h

in der Bissendorfer Kirche ein Konzert mit klassischen und weihnachtlichen Klängen bieten. In Bissendorf werden auch die Tastenhüpfer (Nachwuchsensemble des Orchesters) ihr Können unter der Leitung von Igor Krizman unter Beweis stellen.Für "Holy Night" kann sich das Orchester auf die gesangliche Unterstützung von Martina Giesel verlassen, was in der Kirche sicher zu einem besonderen Ohrenschmaus führt.Eintritt frei!!