Coronahilfe - Kirchengemeinde Helstorf

Kirchengemeinde Helstorf hilft

Ehrenamtliche der Kirchengemeinde Helstorf organisieren ab sofort eine Einkaufshilfe für Menschen der Corona-Risikogruppe in den Orten: Abbensen, Helstorf, Luttmersen, Duden- Rodenbostel, Vesbeck und Warmeloh.Die derzeitige Corona-Krise stellt uns vor große Herausforderungen. Kontaktsperre und das zum Erliegen kommende gemeindliche Leben in unserer Kirchengemeinde schaffen für uns als Gemeinde ganz neue Anforderungen. Gerade in dieser Situation haben insb. ältere Menschen o. a. die zur Risikogruppe gehören Angst ihre täglichen Einkäufe zu erledigen.



Kirche-Helstorf-hilft

kirche-helstorf-hilft@web.de

https://kirche-helstorf-hilft.wir-e.de/aktuelles

Unter diesem Begriff hat die Kirchengemeinde ihre Hilfsangebote gebündelt und zusammengefasst. An jedem Sonntag, Mittwoch oder Freitag in der Zeit von 17-19 Uhr, stehen Ute Bertram-Kühn (Diakoniebeauftragte der Gemeinde) unter 05072/624 und Philipp Wiese unter 0152/33922392 telefonisch zur Verfügung - um Einkaufswünsche entgegenzunehmen. Jederzeit können aber auch Einkaufswünsche an:gesendet werden.Die Ansprechpartner klären die konkrete Einkaufsliste ab, genauso Fragen der Bezahlung (in bar bzw. auf Rechnung ist möglich) und ggf. weitere Fragen. Abgewickelt werden die Einkäufe durch die vielen Ehrenamtlichen Helfer die sich dafür jetzt schon bereit erklärt haben.Weitere Informationen stehen im Internet auf der Seite:zur Verfügung. Hier können sich auch gerne noch Menschen melden die Lust haben zu unterstützen.„Christlicher Glaube ist nicht nur der Blick nach oben, sondern ebenso der zur Seite“, so Pastor Rake. „Verbundenheit mit Gott bedeutet zugleich Verbundenheit miteinander. Darum feiern wir als Kirchengemeinde nicht nur gemeinsam Gottesdienste, sondern leisten ebenso einander Hilfe und Beistand. Das wollen wir mit diesem Angebot tun, zumal unser sonstiges kirchliches Leben weitgehend ruht.“

Seelsorge wichtiger denn je

„Viele gewohnte Dinge gehen auf einmal nicht mehr, in dieser Situation hilft ein offenes Ohr.“ sagt Pastor Jens Rake. Wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt oder sie jemanden zum Zuhören brauchen, können Sie mit Pastor Rake unter 0172/4464898 in Kontakt treten.

Gottesdienste – digital – Wir sind da!

Auf unterschiedlichen Wegen sind Gottesdienstangebote erreichbar, als Auswahl: Sonntags im Fernsehen und Radio, via Livestream im Internet, die Evangelische Landeskirche Hannover hat dies unter www.kirchezuhause.de gebündelt.In unserer Kirchengemeinde werden die Glocken wie gewohnt zum Gottesdienst am Sonntag läuten „Vielleicht ist das nur ein kleines Zeichen, aber es schafft in der Krise Normalität und das Gefühl: Wir sind da!“ sagt Pastor Jens Rake.