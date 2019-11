1. Advent: Adventskonzert des Akkordeon-Orchester Wedemark e.V. in Mellendorf

Wedemark : St.-Georgs Kirche |

Nach dem guten Erfolg im letzten Jahr lädt das Akkordeon-Orchester Wedemark e.V. unter der Leitung von Miroslav Grahovac auch in diesem Jahr alle Freunde der weihnachtlichen Akkordeonmusik recht herzlich zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die St.-Georg-Kirche in Mellendorf ein.



Das Konzert am 1. Adventssonntag, dem 1. Dezember 2019 um 16:00h wird unter dem Motto „Weihnachten in aller Welt und zu Hause in Deutschland“ zum Zuhören und Mitsingen sowohl besinnlicher instrumentaler Stücke als auch weihnachtlicher Lieder stehen. Auch die Singstimme des Orchesters Martina Giesel wird zu hören sein



Das Akkordeonorchester Wedemark besteht seit über 40 Jahren. Miroslav Grahovac hat die Leitung seit 7 Jahren und hat das Orchester seitdem musikalisch stark weiterentwickelt.



Das Bild zeigt das Orchester nach seinem letzten Jahreskonzert in der Bissendorfer Kirche St. Michaelis.



Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch gerne gesehen.



Weitere Informationen unter www.akkordeonorchester-wedemark.de