Wedemärker NaturFreunde besuchen Hameln

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Die Stadt Hameln einmal ganz anders erleben – das ist der Wunsch der Wedemärker NaturFreunde für ihren Ausflug am Donnerstag, 17. Oktober. Dazu treffen sie sich um 10.15 Uhr am Bahnhof Mellendorf (Zustieg an anderen Bahnstationen nach Absprache möglich). Nach der Fahrt mit S-Bahn und Stadtbus wird die Gruppe um 12 Uhr am Rattenfängerhaus von der Gästeführerin erwartet. Bei dem ca. 90minütigen Spaziergang durch die Stadt kann man Entdeckerfreuden genießen beim Aufspüren versteckter Idylle in romantischen Altstadtgassen und dazu etwas über Sprichwörter und deren Herkunft erfahren. Anschließend ist eine erholsame Einkehr in einem Café geplant.

Nähere Informationen und möglichst frühzeitige Anmeldungen wegen begrenzter Teilnehmerzahl bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten für Fahrt und Führung für Vereinsmitglieder 14 Euro, für Gäste 17 Euro).