Wedemärker NaturFreunde auf Entdeckungstour im Langenhagener Eichenpark

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Ob Papierbirke oder Kuchenbaum, Robinie oder Schwarzerle – im Langenhagener Eichenpark sind im Laufe seiner etwa 150jährigen wechselvollen Geschichte als Parkanlage zahlreiche heimische und auch fremde Baumarten angesiedelt worden. Die Wedemärker NaturFreunde wollen sie am Donnerstag, 13. Juni 2019, auf ihrem monatlichen Ausflug näher kennenlernen. Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf, nach Absprache ist der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich.

Vom Bahnhof Pferdemarkt führt der Spaziergang zur Elisabethkirche und von dort in den Park mit den Teichen, der Blutbuchenallee und dem Wasserturm. Auch der Mehrgenerationen-Bewegungspark lädt zur Benutzung ein. Vor der Rückfahrt ist eine kleine Einkehr vorgesehen. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten für Vereinsmitglieder 4 Euro, für Gäste 7 Euro).