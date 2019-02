Wanderung der Wedemärker NaturFreunde im Naturpark Steinhuder Meer

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Anders als im Halbjahresprogramm vermerkt, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde am Dienstag, 5. März 2019, am Bahnhof Mellendorf bereits um 8.15 Uhr zur gemeinsamen Fahrt mit der S-Bahn (8.24 Uhr ab Mellendorf mit S 4; 8.58 Uhr ab Hannover Hbf mit S 2 nach Neustadt am Rübenberge). Dort erwartet sie der Wanderleiter Martin Wolgast zur Weiterfahrt per Bus 830 nach Mardorf, Rote-Kreuz-Straße. Ab hier beginnt die ca. 12 km lange Erholungswanderung zu den Wasserbüffeln. Die Fahrkarten (Zone 3) besorgt jeder selbst. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Für sie fällt ein Vereinsobolus von 3 Euro an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber per Email möglich: wasserbueffeltour@wanderleiter.de oder per voicemail: 03212-3686934 .