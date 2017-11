Volkstrauertag Hellendorf

Wedemark : Hellendorf |

 Schützenverein Hellendorf e.V. 

 Freiwillige Feuerwehr Wedemark - Ortsfeuerwehr Hellendorf 

 Soldatenkameradschaft Hellendorf 

 Patenkompanie 3./Feldjägerregiment 2 

 Ortsrat Hellendorf 





V o l k s t r a u e r t a g

Sonntag : 19.11.2017



An alle Schützenmitglieder,

alle Kameraden,

alle Hellendorfer Bürger !



Am Sonntag, dem 19. November 2017 findet am Ehrenmal auf dem Hellendorfer Friedhof die gemeinsame Feierstunde zum Volkstrauertag statt !



Folgender Zeitablauf ist geplant:



10.45 Uhr Treffen aller Vereine und der Patenkompanie

am Parkplatz Fa. Jesco, Am Bostelberge

Der Zug geht dann gemeinsam hinter der Fahne des Schützenvereines zur Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kapelle.



11.00 Uhr Feierstunde & Kranzniederlegung am Ehrenmal



ca. 11.15 Uhr Gottesdienst in der Friedhofskapelle





Den Abschluß bildet ab 12.00 Uhr ein gemeinsamer Imbiss im Dorfgemeinschaftshaus, Sandbergweg 22, Hellendorf !



Wir bitten um rege Teilnahme !



Schützenverein Hellendorf

Freiwillige Feuerwehr Hellendorf

Soldatenkameradschaft Hellendorf

Ortsrat Hellendorf