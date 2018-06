Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung in der Wedemark

Durch Feld und Wald führt uns unsere Wanderung zunächst zum Wasserwerk Fuhrberg, welches zu den Hauptstützen der Trinkwasserversorgung für die Region Hannover zählt. Über den Erlebnispfad im Fuhrberger Wald geht es weiter zum Abenteuer ‚Überquerung der A7‘. Über Meitze und Hellendorf nehmen wir, vorbei an zahlreichen Wiesen und Weiden, Kurs auf Bennemühlen, wo wir zum Kaffee erwartet werden.Unterwegs gilt 'Rucksackverpflegung'.Wegstrecke: Die ca. 16 km lange, weitgehend ebene Tour verläuft durch Feld-, Wald- und Wohngebiete. Offene und beschattete Strecken wechseln sich ab. Neben asphaltierten Abschnitten erwarten uns geschotterte Wirtschaftswege, sandige Böden und schmale Waldpfade. Festes Schuhwerk ist empfohlen.Sie sind 45 oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: https://www.49ontop.de/regionalgruppen/kontakt-reg... Wissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php