Plattdeutsches Theater in der Wedemark

Wedemark : Grundschule Mellendorf |

Zu der schon Tradition gewordenen plattdeutschen Theaterveranstaltung

laden die Wedemärker NaturFreunde in die Aula der Grundschule Mellendorf

ein, und zwar am Sonntag, 4. Februar 2017, um 15 Uhr. Wie in den Vorjahren

ist die Laienspielgruppe "Preciosa" aus Rodewald zu Gast, diesmal mit der

Kriminalkomödie in drei Akten „Fro Pieper lävt gefährlich“ von Jack

Popplewell, ins Niederdeutsche übertragen von Hans-Jürgen Ott.

Zum Inhalt: Richard Marshall sitzt vor seiner Putzfrau Lily Pieper –

allerdings tot! Das schockt Lily weniger, denn viel hatte sie nie für

ihren Chef übrig. Problematisch wird es, als der von Lilys Eifer eher

entnervte Polizeiinspektor erscheint und die Leiche verschwunden ist. Und

dann taucht Marshall auch noch sehr lebendig wieder auf. Aber das lässt

Lily nicht mit sich machen: Da war eine Leiche! Und plötzlich findet sich

noch eine – diesmal aber in Gestalt der Geliebten von Marshall. Jetzt ist

Lily in ihrem zwerchfellerschütternden Element! (Inhalt übernommen von

„Keine Leiche ohne Lily (Popplewell)“.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung von Hirschheydt, Am

Langen Felde, Mellendorf, zum Preis von 7,- Euro für Erwachsene/3,50 Euro

für Kinder/Schüler oder über telefonische Vorbestellung bei Werner

Altschaffel (Tel. 05130/582449) sowie an der Tageskasse zum Preis von 10,-

Euro für Erwachsene/5,- Euro für Kinder/Schüler. Die Veranstalter

empfehlen aus den Erfahrungen der Vorjahre, den Vorverkauf zu nutzen.