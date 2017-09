Oktober-Kurzausflug: Wedemärker NaturFreunde unterwegs auf dem Roten Faden durch Hannover

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Am Donnerstag, 12.Okt., wollen die Wedemärker NaturFreunde auf dem sogenannten„Roten Faden“ auf Entdeckungstour durch Hannovers Mitte gehen. Im Verlauf des Rundweges lernen die Teilnehmer an verschiedenen Punkten die architektonischen, historischen und vergnüglich-unterhaltsamen Sehenswürdigkeiten näher kennen. Damit keine Langeweile aufkommt, heißt es dabei auch selbst aktiv zu werden, sich gut umzuschauen und auf Details zu achten. Ob auf dem Spaziergang alle Punkte des Roten Fadens behandelt werden, bleibt offen – frei nach dem Motto „so weit uns die Füße tragen“.

Unterwegs ist eine Einkehr in einem Café vorgesehen. Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf, nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten für Vereinsmitglieder 4 Euro, für Gäste 7 Euro).