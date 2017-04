Maiwanderung der Wedemärker NaturFreunde im Greener Wald

Am Bahngleis

Die Wedemärker NaturFreunde treffen sich am Sonntag, 21. Mai, um 8.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt mit S-Bahn und Metronom nach Kreiensen. Von dort wandert die Gruppe unter der Leitung von Ingrid Mehrmann ca. 11 km durch das Leinetal hinauf zur Burgruine Greene und anschließend durch den Greener Wald. Nach einem erholsamen Kaffeetrinken im Landhaus Greene geht der Rückweg erneut am Ufer der Gande entlang zum Bahnhof Kreiensen. Die Tour weist einige mäßige Steilstrecken auf, daher ist neben Rucksackverpflegung festes Schuhwerk erforderlich. Wanderstöcke werden empfohlen. Um frühzeitige Anmeldung wird wegen begrenzter Teilnehmerzahl gebeten (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Kosten für Mitglieder 8 Euro, für Gäste 11 Euro.