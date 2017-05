Königsschießen in Hellendorf 023. und 03. Juni 2017

Wedemark : Hellendorf |

Schützenverein Hellendorf e.V



Einladung für alle Hellendorfer Bürger und Bürgerinnen und alle Schützen:





Königsschießen



am Freitag 02. und Samstag 03. Juni 2017



Schießzeiten im DGH :



Erwachsene / Jugendliche ab 12 Jahre

Freitag: 02.06.2017 19.00 Uhr – 21.00 Uhr

Samstag: 03.06.2017 15.00 Uhr – 17.00 Uhr

Kinder

Samstag: 03.06.2017 15.00 Uhr – 17.00 Uhr









Volks- und Schützenfest in Hellendorf

vom 18.08. bis 20.08.2017



Neu im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus

Sandbergweg 22