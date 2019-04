Karfreitagswanderung der Wedemärker NaturFreunde im Neustädter Land

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Am Karfreitag, 19. April 2019, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 8.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt mit der S-Bahn nach Poggenhagen (nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich). Von dort wandert die Gruppe unter Leitung von Ingrid Mehrmann zunächst über die Leinebrücke nach Bordenau und zum Bordenauer See, wo eine kleine Rast eingelegt wird und traditionell die Ostereier gesucht werden. Danach verläuft die Wanderroute auf dem Leineradweg weiter bis Neustadt. Hier wird vor der Rückfahrt im Eiscafé Martino in der Wallstraße eingekehrt. Für die etwa 11 km lange Wanderung ist festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung erforderlich. Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Fahrtkosten für Vereinsmitglieder 4 Euro, für Gäste 7 Euro).

Frühzeitige Anmeldung und nähere Informationen unter Tel. 05130-40518.