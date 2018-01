Januarwanderung der NaturFreunde Wedemark

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Zur ersten Monatswanderung der Wedemärker NaturFreunde im neuen Jahr treffen sich die Teilnehmer am Sonntag, 21. Januar 2018, um 10.00 Uhr am Bahnhof Mellendorf. Von dort startet die insgesamt rund 10 km lange Tour wie in den Vorjahren in die nähere Umgebung. Abschließend ist eine Einkehr im Café Vatter in Mellendorf vorgesehen. Die Wanderleiterin Ingrid Mehrmann bittet um frühzeitige Anmeldung (T. 05130/40518). Gäste sind herzlich willkommen (Gästeobolus 3 Euro).