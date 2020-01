Februarausflug der Wedemärker NaturFreunde zu den „drei warmen Brüdern“

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Vor über 50 Jahren wurde das Heizkraftwerk Linden mit seinen drei markanten, 125 m hohen Schornsteinen in Betrieb genommen und liefert seitdem Strom und Fernwärme, anfangs noch durch Steinkohle, seit 1998 durch eine hocheffizient arbeitende Gas- und Dampfturbinenanlage, die 2013 noch einmal modernisiert wurde.

Die Wedemärker NaturFreunde wollen sich bei einer Führung einen eigenen Eindruck von moderner Energieerzeugung verschaffen und können dabei von der Turbine über das Kesselhaus bis zur Leitwarte Technik in Aktion erleben.

Dieser Ausflug findet – anders als im Programm vermerkt - bereits am Donnerstag, 6. Februar statt. Geplant ist ein etwa zweistündiger Besuch, auch auf dem Außengelände. Dabei sind u. a. diverse Treppen und eine 10 m hohe Plattform zu besteigen.

Nach der Führung ist eine erholsame Pause in einem Café in der Limmerstraße geplant.

Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf, nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich. Nähere Informationen und wegen der Terminvorverlegung möglichst frühzeitige Anmeldung bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten für Vereinsmitglieder 4 Euro, für Gäste 7 Euro).