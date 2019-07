August-Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde nach Steinhude

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Der monatliche Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde geht am Donnerstag, 15. August 2019, zum Steinhuder Meer. Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf, nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich. Nach der Ankunft in Steinhude steht zunächst der Besuch der Schmetterlingsfarm & Insektenmuseum auf dem Programm. Danach ist ein Spaziergang entlang der Uferpromenade und im Ort geplant mit abschließender Einkehr in einem Café. Nähere Informationen und möglichst frühzeitige Anmeldungen bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten für Fahrt, Eintritt und Führung für Vereinsmitglieder 10 Euro, für Gäste 13 Euro).