April-Kurzausflug: Wedemärker NaturFreunde erneut unterwegs auf dem Roten Faden durch Hannover

Am Bahngleis

, Am Bahngleis , 30900 Wedemark DE

Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf , Am Bahngleis , 30900 Wedemark DE

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Im vergangenen Oktober waren die Wedemärker NaturFreunde auf dem sogenannten „Roten Faden“ durch Hannovers Mitte unterwegs und haben die Hälfte des Rundweges erkundet. Am Donnerstag, 12. April, soll der restliche Teil nachgeholt werden, dazu geht es nun vom Hauptbahnhof durch die Altstadt zum Hohen Ufer. Wie schon bei der ersten Entdeckungstour sind die Teilnehmer aufgefordert, selbst aktiv zu werden, um die architektonischen, historischen und vergnüglich-unterhaltsamen Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Den Abschluss bildet die Einkehr im Café „Anna Leine“.

Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf, nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten für Vereinsmitglieder 4 Euro, für Gäste 7 Euro).