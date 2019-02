An der Leine entlang - Februarwanderung der NaturFreunde Wedemark von Ricklingen nach Herrenhausen

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Am Sonntag, 24. Feb. 2019, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 8.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf zu einer ca. neun km langen Winterwanderung durch Hannover (der Zustieg an einer anderen Bahnstation ist nach Absprache möglich). Die Tour führt von Ricklingen durch die südliche Leineaue zum Maschsee und in den Maschpark. Wieder an der Leine geht es weiter zum Hohen Ufer und ins Gerberviertel. Ziel ist der Georgengarten. Dort findet auch die abschließende Einkehr im Café Steintormasch statt.

Nach Absprache ist der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich. Für die Wanderung sind festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung erforderlich. Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Fahrkosten für Mitglieder 4 Euro, für Gäste 7 Euro). Informationen und möglichst frühzeitige Anmeldung bei der Wanderleiterin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518).