Fahrt nach Hodenhagen in den Serengeti-Park am 9. September 2020

Es ist so weit. Endlich können wir wieder fahren! Seien Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie.



Das Ziel dieses Ausfluges ist der Serengeti-Park in Hodenhagen. Dort angekommen steht eine Serengeti-Safari auf dem Programm (10.00 Uhr). Auf der 10 Kilometer langen Tour in einem "SerengetiBus" begegnen Sie rund 1.500 freilaufenden Wildtieren aus der ganze Welt. Unter der Regie eines Ranger erleben Sie eine geführte Safari mit viel Unterhaltung und spannenden Informationen zu den Tieren.



Zum Mittagessen werden Sie im Parkrestaurant erwartet (12.00 Uhr). Bitte wählen Sie aus folgenden Gerichten:

· gedünstetes Seelachsfilet in Senfsauce und Salzkartoffeln

· Schnitzel mit Champignonrahmsauce und Pommes

· gemischter Salat mit Hähnchenbrust und Brot

Nach dem Mittagessen können Sie den Park auf eigene Faust erkunden. Begeben Sie sich auf eine Entdeckungstour durch die Welt der Tiere. Einige Gehege sind begehbar. So können Sie die Tiere hautnah erleben und teils auch füttern. Oder seien Sie bei einer der vielen Shows oder Fütterungen dabei. Am späten Nachmittag erwartet Sie unser Reisebus und Sie treten die Heimfahrt an.



Fahrtablauf:

08:15 Uhr Abfahrt in Neuwarmbüchen

Ca. 8.20 Uhr Zustieg Lohne

Ca. 8.25 Zustieg Kirchhorst (Supermarkt)

Ca. 8.25 Zustieg Kirchhorst (Grethe)

Ca. 8.30Zustieg Altwarmbüchen „Rischteich“

Ca. 8.35 Zustieg Altwarmbüchen „Blocksberg“

Ca. 8.40 Zustieg Isernhagen KB „Heinrich-Könecke-Straße“

Ca. 8.45 Zustieg Isernhagen NB „Dehne“

Ca. 8.50 Zustieg Isernhagen HB „Feuerwehrhaus“

Ca. 8.55 Zustieg Isernhagen HB Ecke „Bahnhofstraße“

Weitere Zustiege an anderen Orten in Absprache!



Für die Fahrt entstehen Kosten in Höhe von 60 Euro für die Rundfahrt im Serengeti-Bus, den Eintritt, das Mittagessen und natürlich die Hin- und Rückfahrt.



Anmeldungen bitte bis zum 25. August 2020 per Mail an christiane.hinze@t-online.de oder per Telefon unter 05139-895946. Überweisungen der gesamten Summe von 60 Euro ebenfalls bis zum 25. 08. bitte auf das Konto DRK Isernhagen: SpKa Hannover IBAN: DE53 2505 0180 1052 2703 76. Verwendungszweck „Hodenhagen“.

Bitte teilen Sie mir mit wo Sie einsteigen und was Sie essen möchten!!!!





Herzlichst





Christiane Hinze