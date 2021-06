Wählergruppe B.I.S.S! will frischen Wind in die Walkenrieder Politik bringen

Gerade der Erfolg beim Bürgerentscheid gegen die Fusion mit Bad Lauterberg war Auslöser dafür, nun auch im politischen Alltag Verantwortung zu zeigen und sich weiter für Walkenried, Wieda und Zorge einzusetzen

Am 21.05. haben die Anhängerinnen und Anhänger der neuen Wählergruppe B.I.S.S! in geheimer Wahl ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen zumund zumbestimmt.Die beiden Listen setzen sich ausder Kommunalpolitik und politischenzusammen, die gemeinsam für frischen Wind in der Walkenrieder Kommunalszene sorgen wollen.Wirkliche „Neulinge“ stehen da freilich nicht auf dem Platz, denn sie haben bei der „IG Strabs“, beim Kampf um dieund auf anderen Feldern wie demschon reichlich Erfahrung sammeln können.. Auch wenn aktuell niemand aus Wieda und Zorge auf der Liste zur Wahl des Gemeinderats steht, trauen sich dieLeute sehr wohl zu, auch die Interessen der beiden Orte ausgewogen mit vertreten zu können. Die allermeisten Themen betreffen ohnedies alle drei Teilorte gemeinsam. In den kommenden Wochen und Monaten will man mit dem bereits im Internet und in gedruckter Form abrufbaren Wahlprogramm alle Bürgerinnen und Bürger ansprechen.Walkenrieds Interessen gut verteidigen, den Kasten sauberhalten und mutig nach vorn stürmen: Das wollen die, die deswegen ganz passend auf dem Fußballfeld Aufstellung genommen haben. Von links nach rechts:. Es fehlth – der hat gerade auf den Auslöser gedrückt.