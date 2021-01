Verdrängung von Tatsachen - 7,13 Mio. Fusionsrendite ein schlechter Witz! 

Bad Lauterberg. Nachdem sich viele kommunalpolitisch interessierte Bürger*innen in aller Ruhe noch einmal die Aufzeichnung der inszenierten Showveranstaltung für eine mögliche Fusion von Walkenried und Bad Lauterberg angesehen haben, gibt es auf zahlreichen Internetseiten, Foren und in den sozialen Medien fast nur negative Rückmeldungen. Von „sinnlosen Geblabbere“, „Unkenntnis der Realität der Teilnehmer“, „Statements alter Parteigenossen und dankbarer Freunde“, bis hin zur „Verdrängung von Tatsachen“ wird da unter anderem gesprochen.

Unterällt unteranderem, dass während der Amtszeit des Bürgermeisters Dr. Gans die Grundsteuern schonerhöht wurden. Zudem hat er einen sehrgeschlossen, dafürobwohl diese angenommen wurden und ausreichende Schülerzahlen vorhanden waren. Neben denkassierte die Stadt überan, außerdem wurde noch einvonpraktiziert. Wenn jetzt gesagt wird, dass man mit den angeführtenin den ersten fünf Jahren nach der Fusion schon eineund diekönne,Zu beachten sind an dieser Stelle diedes Vertreters aus dem Ministerium. Denn er hat nicht gesagt, dass es dienur wegen bzw. für die Fusion geben wird. Dastrotz Ausstieg aus den Verhandlungen zwischenzeitlich aber Bedarfszuweisungen erhalten hat, das haben wir alle in der Zeitung gelesen.Auch von denaus demfür Bad Lauterberg sollten Gelder in diefließen undbegonnen werden. Wo sind dieund wo sind dieWo sind die Ferienhäuser, die in Verbindung mit demdesbis 2020 entstehen sollten?für diein Herzberg, war sich bei der Veranstaltung mal wieder nicht zu schade denund nicht demdie Frage zu stellen, wie es in der Zukunftweitergehen solle? Angebracht wäre doch die Frage gewesen, wie es mitgelingen soll die Infrastruktur gleichauf Vordermann zu bringen, wenn dies mit überschon in Bad Lauterberg allein nicht geschafft wurde. Selber jahrelangund nur auf dem bequemen Verwaltungssitz unterwegs, dabei den Bürger*innenund dann eine solche Frage.Diefragt da mal zurück! Wo waren Maßnahmen, die gegen denergriffen wurden bzw. mit Aussicht auf Erfolg ergriffen werden sollten? Nur einund dann wieder weiterkann ja nicht diefür diesein!Deshalb– bei den anstehendenauch bei den nächstenWenn die Herrnbei den Themenscheinbar die dazugehörigen Zuständigkeiten nicht einmal genau kennen, ist das sehr verwunderlich. Zudem wirddass manUm dies z.B. bei denim Land Niedersachsen zu erreichen, hatte dieden Antrag gestellt dieund die Ausfälle für die Kommunen zu kompensieren., dieundstellten sich quer und beschlossen ledig einigeund dieder Straßenausbaubeiträge inAuch über die Frage, ob jetzt derfür eine Fusion sei, wurde gesprochen. Ein in einer Videosequenz befragter Bürger erklärte, dass eine solche Angelegenheit während dergänzlich unglücklich sei und erst eineund eine Für- und Widerabwägung in kleinen, örtlichen Kreisen erörtert werden sollte.beim laufendenSomit muss dasaus dieser Veranstaltung gezogen werden, dass zwar mit modernen Mitteln gearbeitet wurde, aber nur einder Einwohner beider Orte erreicht werden konnte. Zu hören waren wieder nur dieselbendie zumeist von denausgesprochen wurden.dervom 24.01.2021