Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren erfolgreich beendet – 620 Unterschriftsbögen an die Gemeinde Walkenried übergeben 

Nach dem Organisatoren desin der Gemeinde Walkenried, Herrundam 4.11.2020 die erste Charge mit 320 Unterschriftsbögen bei der Verwaltung abgegeben haben, konnten am vergangenen Donnerstag(12.11.2020) nochmals 300 Bögen bei der Verwaltung nachgereicht werden. Die errechnete erforderliche Anzahl zur Durchführung eines Bürgerentscheides nach §33des NKomVG von 393 Unterschriften, wurde mit nunweit Überschritten.Wieerfreut bei der Übergabe anmerkte, haben nicht nur die Antragssteller des Begehrens fleißig Unterschriften gesammelt, dankenswerterweise wurden sie aktiv von der IG STRABS-freies Walkenried und denim Ort durch Auslage der Bögen tatkräftig unterstützt. Allein an einem Aktionstag sammelten die Mitstreiter der IG auf dem Parkplatz des Norma-Einkaufsmarktes 160 Unterschriften. Dank, so Gorlt weiter, gilt auch Thomas Will, der nicht überaus fleißig und erfolgreich Unterschriften sammelte, sondern auch den vielbeachtetenund damit Ausrichtung der Bürger*innen zum Oberharz, Landkreis Goslar und der Stadt Braunlage in Erinnerung rief. Allein dieser Aufkleber, so Gorlt, brachte einen richtigenin die Sammlung der Unterschriften. Ebenso einen „Ruck“ gab es, als die Einzelheiten derzur Gemeindefusion Bad Lauterberg – Walkenried bekannt wurden undseinen Vorsitz des Vereins „Wir Walkenrieder“ in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellte. Wie er kommentierte,Mit der Übergabe der Unterschriften ist nun die Gemeinde Walkenried gefordert, die Unterschriften zu prüfen und die erforderliche Anzahl amtlich festzustellen hat. Danach legt der Hauptausschuss ein Datum für den Bürgerentscheid fest, bei dem dann ähnlich wie bei einer Wahl, die Bürger der Gemeinde befragt werden und darüber abstimmen